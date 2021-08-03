Сборная России продолжает выступления на Олимпийских играх в Токио. 3 августа россияне взяли две медали: одно золото и одно серебро.

Полный список выступлений сборной выглядит следующим образом:

Борьба

Муса Евлоев завоевал золото в греко-римской борьбе в весе до 97 кг, победив в финале Артура Алексаняна из Армении (5:1).

Спортивная гимнастика

Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине, последней дисциплине по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 (14,533).

Остальные результаты:

Бокс

Альберт Батыргазиев вышел в финал в весе до 57 кг, победив кубинца Лазаро Альвареса (3:2).

Муслим Гаджимагомедов вышел в финал в весе до 91 кг, победив новозеландца Давида Ньику (4:1).

Габил Мамедов вылетел в четвертьфинале в весе до 63 кг, уступив Кейшону Дэвису из США (1:4).

Борьба

Любовь Овчарова проиграла японке Юкако Каваи в 1/8 финала в весе до 62 кг.

Артём Сурков уступил украинцу Парвизу Насибову в 1/4 финала в греко-римской борьбе до 67 кг.

Водное поло

Женская сборная России обыграла Австралию в 1/4 финала (9:8) и в полуфинале сыграет с США.

Волейбол

Мужская сборная России в трёх сетах обыграла Канаду (25:21, 30:28, 25:22) и вышла в полуфинал, где встретится с Бразилией.

Гребля на байдарках и каноэ

Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь выиграли финал Б в каноэ-двойках на 1000 м (3:30.406) и заняли итоговое девятое место.

Максим Спесивцев стал 13-м в состязаниях байдарок-одиночек на 1000 м (3:27.909).

Светлана Черниговская заняла общее 11-е место в состязаниях байдарок-одиночек на 200 м (39.977).

Кира Степанова и Варвара Баранова стали 15-ми в состязаниях байдарок-двоек на 500 м (1:44.504).

Лёгкая атлетика

Сергей Шубенков снялся с предварительного забега на 110 м с барьерами из-за травмы.

Парусный спорт

Павел Созыкин и Денис Грибанов не попали в медальную гонку в классе 470, заняв итоговое 12-е место (90 очков).

Прыжки в воду

Евгений Кузнецов занял пятое место в прыжках с трёхметрового трамплина (481.85).

Синхронное плавание

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина лидируют после технической программы в состязании дуэтов (195,0079).

Скалолазание

Алексей Рубцов не смог выйти в финал первого в истории олимпийского турнира по скалолазанию, заняв 13-е место в квалификации (960 очков).

Спортивная гимнастика

Давид Белявский стал пятым в упражнениях на брусьях (15,200).

Владислава Уразова заняла последнее восьмое место в финале состязаний на бревне (12,733).

Тяжёлая атлетика

Тимур Наниев занял четвёртое место в весовой категории до 109 кг (409).