Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Слова футболиста цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов – это была мечта детства. Очень рад, что завтра предоставится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру», — сказал футболист.

По словам Соболева, на стадии 3-го квалификационного раунда еще не играют гимн Лиги чемпионов, а услышать его на поле — это мечта форварда, поэтому команда должна обязательно проходить в следующую стадию.

Напомним, игра «Спартака» с «Бенфикой» состоится завтра, 4 августа, в Москве. Ответная встреча пройдет через неделю в Лиссабоне.