«Спартак» проведёт первый матч третьего отборочного турнира Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Игра состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве, судить её будет испанец Карлос Дель Серро. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

В случае выигрыша у «Бенфики» по сумме двух встреч «Спартак» сразится за попадание в групповой раунд с победителем противостояния голландского ПСВ и датского «Мидтьюлланна».

Этим летом «Спартак» возглавил португальский тренер Руй Витория, под руководством которого «Бенфика» выиграла два чемпионата Португалии подряд (2016, 2017), Кубок и два Суперкубка Португалии и Кубок португальской лиги.

В случае поражения от «Бенфики» «Спартак» попадёт четвёртый отборочный раунд Лиги Европы.

Напомним, что чемпион России «Зенит» начнёт выступление в Лиге чемпионов-2021/22 сразу с группового раунда из третьей корзины.