Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о грядущем матче против «Бенфики» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Слова Витории цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению тренера, «Спартак» выйдет на игру с горящими глазами и с полной уверенностью в своих силах. «Мы понимаем ситуацию: впереди Лига чемпионов, это отличная возможность показать свой уровень. Мы хотим пройти, хотим играть там. Это мечта всех игроков и всех тренеров», — отметил Витория.

Тренер также объяснил, что означают его слова о том, что «Спартаку» нечего терять. «Сравнивая текущую историю «Спартака» и «Бенфики», мы понимаем, что на них давление гораздо больше. Дело в том, что в прошлом году они не вышли в групповой этап, а мы начинаем этот сезон с чистого листа», — подчеркнул Виория, добавив, что команда даст бой и будет биться до конца, не выставляя перед штрафной «автобус».