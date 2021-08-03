4 августа на Олимпиаде в Токио будет разыграно 17 комплектов наград, а также определятся бронзовые призёры в четырёх дисциплинах по боксу. Российские спортсмены поборются за золото в марафоне по плаванию, синхронном плавании, метании молота, а также попробуют взять бронзу в греко-римской и женской вольной борьбе.

0:30 плавание, женщины, 10 км на открытой воде (Анастасия Кирпичникова)

5:30 лёгкая атлетика, женщины, 400 м с барьерами

6:30 скейтбординг, женщины, парк

8:00 бокс, женщины, до 51 кг, 1/2 финала

8:30 бокс, женщины, до 69 кг, 1/2 финала

8:33 парусный спорт, мужчины, 470

9:03 бокс, мужчины, свыше 91 кг, 1/2 финала

9:33 парусный спорт, женщины, 470

9:35 бокс, мужчины, до 81 кг, финал

12:00 велотрек, мужчины, командный пасьют, за 3-е место и финал

13:00 конный спорт, индивидуальный конкур

13:30 синхронное плавание, дуэты, произвольная программа (Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина)

13:30 греко-римская борьба, до 67 кг, за 3-е место и финал (Артём Сурков в утешительном раунде)

13:30 греко-римская борьба, до 67 кг, за 3-е место и финал

13:50 тяжёлая атлетика, мужчины, свыше 109 кг

14:00 лёгкая атлетика, женщины, 3000 м с препятствиями

14:15 лёгкая атлетика, мужчины, метание молота (Валерий Пронкин)

14:55 вольная борьба, женщины, до 62 кг, за 3-е место и финал (Любовь Овчарова в утешительном раунде)

15:05 лёгкая атлетика, мужчины, 800 м

15:55 лёгкая атлетика, мужчины, 200 м