Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева разучила новый парный элемент вместе с партнёром по шоу Александром Энбертом.

В своём «Инстаграме» Медведева показала видео, на котором исполняет вместе с партнёром выброс сальхов с приземлением на одну ногу, что является технически верным.

«Теперь на одну», — подписала видео Медведева. Ранее она выкладывала исполнение выброса с приземлением на обе ноги.

Напомним, вместе с Александром Энбертом Евгения Медведева выступает в шоу «Анна Каренина» Ильи Авербуха в Сочи. Спортсменка играет роль Кити Щербацкой, а ее партнер — роль Константина Левина. Премьера постановки прошла в начале июля, показы будут длиться до конца сентября.