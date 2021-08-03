4 августа российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За медали поборются пловчиха, борцы, синхронистки и легкоатлет.

Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

0:30 плавание, женщины, 10 км на открытой воде (Анастасия Кирпичникова)

3:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/4 финала, Лешуков/Семёнов – Мол/Сорум (Норвегия)

3:00 десятиборье, мужчины, забег 100 м (Илья Шкуренёв)

3:55 десятиборье, мужчины, прыжки в длину

4:35 десятиборье, мужчины, метание копья

5:40 десятиборье, мужчины, толкание ядра

12:30 десятиборье, мужчины, прыжки в высоту

15:30 десятиборье, мужчины, 400 м

3:30 гандбол, женщины, 1/4 финала, Россия – Черногория

3:30 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м, квалификация (Олег Гусев, Евгений Луканцов)

4:05 гребля, женщины, каноэ-одиночка 200 м, квалификация (Олеся Ромасенко, Ирина Андреева)

4:40 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м, квалификация (Кира Степанова, Светлана Черниговская)

5:00 греко-римская борьба, до 67 кг, утешительный раунд, Артём Сурков – Фредерик Бьеррехуус (Дания)

13:30 греко-римская борьба, до 67 кг, за 3-е место

5:00 вольная борьба, женщины, до 62 кг, утешительный раунд, Любовь Овчарова – Хенна Йоханссон (Швеция)

14:55 вольная борьба, женщины, до 62 кг, за 3-е место

5:22 гребля, мужчины, байдарка-двойка 1000 м, квалификация (Максим Спесивцев/Роман Аношкин)

5:30 вольная борьба, женщины, 1/8 финала и 1/4 финала, Валерия Коблова – Альма Валенсия (Мексика)

5:30 вольная борьба, мужчины, 1/8 финала и 1/4 финала, Артур Найфонов – Борис Макоев (Словакия)

9:00 прыжки в воду, женщины, вышка 10 м, квалификация (Юлия Тимошина, Анна Конаныхина)

10:10 велоспорт, женщины, кейрин, первый раунд (Дарья Шмелёва, Анастасия Войнова)

11:11 велоспорт, женщины, кейрин, утешительный раунд

10:35 велоспорт, мужчины, спринт, 1/32 финала (Денис Дмитриев, Павел Якушевский)

12:13 велоспорт, мужчины, спринт, 1/16 финала

11:00 скалолазание, женщины, квалификация, на скорость (Виктория Мешкова, Юлия Каплина)

12:00 скалолазание, женщины, квалификация, боулдеринг

15:10 скалолазание, женщины, квалификация, на трудность

13:30 синхронное плавание, дуэты, произвольная программа (Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина)

14:15 лёгкая атлетика, мужчины, метание молота (Валерий Пронкин)

15:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/4 финала, Красильников/Стояновский – Толе/Виклер (Германия)

15:30 волейбол, женщины, 1/4 финала, Россия – Бразилия