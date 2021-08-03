4 августа российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За медали поборются пловчиха, борцы, синхронистки и легкоатлет.
Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):
0:30 плавание, женщины, 10 км на открытой воде (Анастасия Кирпичникова)
3:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/4 финала, Лешуков/Семёнов – Мол/Сорум (Норвегия)
3:00 десятиборье, мужчины, забег 100 м (Илья Шкуренёв)
3:55 десятиборье, мужчины, прыжки в длину
4:35 десятиборье, мужчины, метание копья
5:40 десятиборье, мужчины, толкание ядра
12:30 десятиборье, мужчины, прыжки в высоту
15:30 десятиборье, мужчины, 400 м
3:30 гандбол, женщины, 1/4 финала, Россия – Черногория
3:30 гребля, мужчины, байдарка-одиночка 200 м, квалификация (Олег Гусев, Евгений Луканцов)
4:05 гребля, женщины, каноэ-одиночка 200 м, квалификация (Олеся Ромасенко, Ирина Андреева)
4:40 гребля, женщины, байдарка-одиночка 500 м, квалификация (Кира Степанова, Светлана Черниговская)
5:00 греко-римская борьба, до 67 кг, утешительный раунд, Артём Сурков – Фредерик Бьеррехуус (Дания)
13:30 греко-римская борьба, до 67 кг, за 3-е место
5:00 вольная борьба, женщины, до 62 кг, утешительный раунд, Любовь Овчарова – Хенна Йоханссон (Швеция)
14:55 вольная борьба, женщины, до 62 кг, за 3-е место
5:22 гребля, мужчины, байдарка-двойка 1000 м, квалификация (Максим Спесивцев/Роман Аношкин)
5:30 вольная борьба, женщины, 1/8 финала и 1/4 финала, Валерия Коблова – Альма Валенсия (Мексика)
5:30 вольная борьба, мужчины, 1/8 финала и 1/4 финала, Артур Найфонов – Борис Макоев (Словакия)
9:00 прыжки в воду, женщины, вышка 10 м, квалификация (Юлия Тимошина, Анна Конаныхина)
10:10 велоспорт, женщины, кейрин, первый раунд (Дарья Шмелёва, Анастасия Войнова)
11:11 велоспорт, женщины, кейрин, утешительный раунд
10:35 велоспорт, мужчины, спринт, 1/32 финала (Денис Дмитриев, Павел Якушевский)
12:13 велоспорт, мужчины, спринт, 1/16 финала
11:00 скалолазание, женщины, квалификация, на скорость (Виктория Мешкова, Юлия Каплина)
12:00 скалолазание, женщины, квалификация, боулдеринг
15:10 скалолазание, женщины, квалификация, на трудность
13:30 синхронное плавание, дуэты, произвольная программа (Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина)
14:15 лёгкая атлетика, мужчины, метание молота (Валерий Пронкин)
15:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/4 финала, Красильников/Стояновский – Толе/Виклер (Германия)
15:30 волейбол, женщины, 1/4 финала, Россия – Бразилия
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