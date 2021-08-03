Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы московского «Спартака» в противостоянии с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

Слова Смородской цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, уровень игроков московской команды не соответствует уровню португальцев.

«У «Спартака» завтра нет никаких шансов против «Бенфики». Я думаю, что нас ждет очередной провал российской команды в еврокубках», — отметила Смородская, добавив, что «Спартаку» не поможет тот факт, что нынешний главный тренер Руй Витория когда-то работал с «Бенфикой», ведь футболисты лиссабонского клуба гораздо лучше играют в футбол.

Напомним, «Спартак» и «Бенфика» сыграют первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов завтра, 4 августа, на «Открытие-Арене».