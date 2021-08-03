Глава судейского комитета Английской Премьер-лиги Марк Райли рассказал об изменении подхода к определению офсайда с помощью ВАР в матчах чемпионата Англии.

Слова Райли цитирует Sky Sports.

«Мы хотим использовать подход, который позволит игрокам выходить на поле и проявлять себя, не мешать течению игры», — отметил глава комитета, подчеркнув, что ВАР не будет вмешиваться во время незначительных нарушений правил, порог вмешательства судьи и ВАР будет увеличен.

По словам Райли, теперь в преимуществе будут игрок атаки, и в ситуации пограничного офсайда линии будут чертиться толще.

«По сути, мы вернули 20 голов, которые в прошлом сезоне отменили из-за офсайдов, рассматривавшихся практически под микроскопом. Так что офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет», – заявил Райли.