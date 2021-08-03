Российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова получила назначение на финал женского футбольного турнира Летних Олимпийских игр в Токио.

Информацию об этом сообщает официальный телеграм-канал Российского футбольного союза.

Известно, что Пустовойтова будет главным арбитром встречи, а одной из её ассистенток станет россиянка Екатерина Курочкина, которая работает у неё в бригаде.

Финал женского олимпийского футбольного турнира пройдёт в Токио в пятницу, 6 августа. Между собой в финальном матче сыграют команды Швеции и Канады.

На стадии полуфинала женская сборная Канады обыграла сборную США с минимальным счётом, а команда Швеции оказалась сильнее сборной Австралии — также с разницей в один мяч (1:0).