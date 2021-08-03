Стадион «Калининград» может быть закрыт на три месяца из-за того, что управление Роспотребнадзора по Калининградской области осталось недовольно проведением матча за Суперкубок России.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» прошла около двух недель назад в Калининграде, счёт в матче — 3:0 в пользу «Зенита». В отношении организации, которая управляет стадионом, возбудили административное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу.

Дело возбудили по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а для юридических лиц по ней предусмотрен либо штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Игру смогли посетить 16 388 человек, спустя три дня после проведения игры разрешённое число посетителей спортивных мероприятий снизилось до 500 человек.