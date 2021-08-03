Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока не сумел выполнить заявленные условия для возвращения в розыгрыш Континентальной хоккейной лиги.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

«На ближайшем совете директоров КХЛ будет обсуждаться «Адмирал», который не выполнил свои условия и не расплатился по долгам за 2017 год», – рассказал Шевченко.

Ранее появлялась информация о том, что владивостокский «Адмирал» сможет вернуться в лигу в сезоне-2021/22, если сможет погасить задолженности до конца июля. Выплаты по долгам в «Адмирале» начали в середине июня.

Сезон-2020/21 в КХЛ «Адмиралу» пришлось пропустить из-за проблем с финансированием на фоне начавшейся пандемии коронавируса.