Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока не сумел выполнить заявленные условия для возвращения в розыгрыш Континентальной хоккейной лиги.
Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.
«На ближайшем совете директоров КХЛ будет обсуждаться «Адмирал», который не выполнил свои условия и не расплатился по долгам за 2017 год», – рассказал Шевченко.
Ранее появлялась информация о том, что владивостокский «Адмирал» сможет вернуться в лигу в сезоне-2021/22, если сможет погасить задолженности до конца июля. Выплаты по долгам в «Адмирале» начали в середине июня.
Сезон-2020/21 в КХЛ «Адмиралу» пришлось пропустить из-за проблем с финансированием на фоне начавшейся пандемии коронавируса.
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