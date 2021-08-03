Юниорская сборная России по хоккею (из игроков не старше 18 лет) разгромила команду Швейцарии во втором матче турнира Кубок Глинки/Гретцки.

Игра прошла на стадионе «ФОСФА-Арена» в городе Бржецлав, Чехия, и завершилась со счётом 9:2 в пользу Швейцарии.

Сборная России забросила 9 шайб за второй и третий периоды встречи: дважды отличились Александр Перевалов и Матвей Мичков (+ 1 передача), еще по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Руслан Газизов, Кирилл Кудрявцев, Семен Синяткин и Артем Барабоша.

В первом матче на турнире сборная России победила Финляндию со счетом 5:2. Две победы в стартовых матчах помогли сборной России выйти в лидеры своей группы. Завтра, 4 августа, Россия сыграет заключительный матч группового этапа против Чехии.