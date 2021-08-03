Российская синхронистка, пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина высказалась о квалификации на Олимпийских играх в Токио в дуэте со Светланой Колесниченко.

Слова Ромашиной цитирует портал «Матч ТВ». Спортсменка отметила, что они получили отличные оценки в квалификации технической программы. «Это лучший наш результат в технической программе за последние годы. Несмотря на то, что меняется система судейства, наши результаты растут», — сказала Ромашина.

Также спортсменка объяснила выбор музыки для технической программы в дуэте. «Решили выступать под «Калинку», чтобы поняли, кто выступает. Мы действительно планировали сделать купальники с медведем, при этом медведя не агрессивного — без клыков», — отметила синхронистка, добавив, что рисунок с медведем все равно забраковали.