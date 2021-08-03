Российский легкоатлет, чемпион мира-2015 в барьерном спринте Сергей Шубенков рассказал о своей травме, из-за которой снялся с квалификационных забегов на Летней Олимпиаде в Токио.

В своем «Инстаграме» Шубенков написал, что надорвал ахилл на левой ноге во время разминки. В Новогорске перед Олимпиадой у спортсмена обострился хронический тенденит.

«Поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днем. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне ни пробежать 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии», — отметил Шубенков, добавив, что все, кому нужно было знать о его состоянии, были в курсе.

По словам Шубенкова, заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, изменения вносить было нельзя, а тогда его ноги не болели. «Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой», – написал Шубенков.