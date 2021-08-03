Российский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Муса Евлоев рассказал о том, как мотивировал себя к победе на Олимпийских играх на протяжении нескольких лет.

Слова Евлоева цитирует портал Sport24.

«Как только в интернет загрузили дизайн медали, я сразу же сделал скрин и поставил себе на заставку. Даже не помню, когда это было — 2018 или 2019 год. Вставал утром — смотрел на нее, ложился вечером — тоже смотрел», — сказал борец, отметив, что думал о том, что золото Олимпиады будет у него. Из-за этого Евлоев даже не менял телефон.

После победы на Олимпийских играх в Токио Евлоев планирует поменять заставку на телефоне. «Но свою фотографировать и ставить не буду. Лучше подожду, когда появятся медали с Парижа-2024», — подчеркнул спортсмен.