Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался об ожиданиях от предстоящего матча против «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Слова Жезуша цитирует Sport24.

По словам тренера, «Бенфика» имеет большие амбиции и хочет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. «Соперник не менее амбициозен: «Спартак» уже находится на ходу, сыграл пару матчей в чемпионате», сказал Жезуш.

По словам тренера, команда хочет показать достойный футбол. Также Жезуш оценил отмену правила выездного гола. «Стратегически отмена этого правила для меня не имеет большого значения. Мы выходим на поле за победой. Для меня мало что меняется», — отметил тренер.

Игра «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на «Открытие-Арене» в Москве.