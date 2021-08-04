Женская сборная России по волейболу сегодня, 4 августа, сыграет против сборной Бразилии в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Токио.

Матч состоится в Токио на арене «Ариакэ» и начнётся в 15:30 по московскому времени.

На групповом этапе сборная России заняла четвертое место в своей группе и попала на лидера параллельной группы — команду Бразилии. Последний раз российские волейболистки обыгрывали бразильянок в 2015 году, после этого последовала череда поражений, в том числе, на групповом этапе Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Также в четвертьфиналах женского олимпийского волейбольного турнира сыграют Сербия и Италия, Южная Корея и Турция, Доминиканская Республика и США. Все четвертьфинальные матчи состоятся в один день — 4 августа.