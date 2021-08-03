Женская сборная России по гандболу сыграет против команды Черногории в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Токио.

Матч пройдет на стадионе «Ёёги Нешнл» в Токио, зрителей на игре не будет. Начало матча назначено на 03:30 по московскому времени.

Россия заняла второе место в своей группе по итогам группового турнира, Черногория финишировала третьей в своей группе.

В общей сложности Россия и Черногория играли между собой четыре раза, все четыре встречи остались за российскими гандболистками. В 2020-м году Россия обыграла Черногорию на ЧЕ по гандболу со счетом 24:23.

Также в 1/4 финала олимпийского турнира между собой сыграют Норвегия и Венгрия, Швеция и Южная Корея, Франция и Нидерланды. Их матчи пройдут позднее.