Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассказал о допуске болельщиков на игру с «Краснодаром» в рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги.

На официальном сайте появилась информация о том, что «Зенит» договорился с Роспотребнадзором и администрацией Санкт-Петербурга до допуске на матч до тысячи зрителей.

Билеты на матч смогут получить лишь некоторые болельщики из числа владельцев абонементов категорий «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP, обладатели билетов будут определены случайным образом.

«Со своей стороны клуб делает все возможное, чтобы в ближайшее время болельщики смогли вернуться на стадион. Безопасность посещения матчей всегда была и остается одним из наших главных приоритетов», — отмечено в заявлении клуба.

Игра «Зенит» — «Краснодар» пройдет на «Газпром-Арене» в субботу, 7 августа.