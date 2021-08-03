Российский футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», где он проходил стажировку.

Слова Пиняева цитирует «Чемпионат».

«Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше», — отметил игрок, подчеркнув, что в 18 лет он вряд ли сможет это сделать.

Сейчас Сергею Пиняеву 16 лет, и по его словам, за два года все может поменяться как в лучшую сторону, так и в худшую, поэтому он не хотел бы ничего загадывать.

Напомним, Сергей Пиняев не так давно дебютировал в РПЛ в составе «Крыльев Советов». До этого он выступал в ФНЛ за «Чертаново».