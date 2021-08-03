Нападающий лиссабонской «Бенфики» Родриго Пиньо получил травму на тренировке перед матчем с московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Информацию об этом сообщает Sol Sapo. Известно, что игрок получил травму колена, на котором уже ранее переносил операцию — случился рецидив. Самостоятельно покинуть поле Пиньо не смог, его уносили на носилках. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление футболиста, однако игру со «Спартаком» в первом раунде противостояния он с большой долей вероятности пропустит.

В прошедшем сезоне Пиньо записал на свой счёт 9 голов за «Бенфику» в 18 матчах.

Напомним, матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа. Начало назначено на 20:00 по московскому времени.