Футбольный клуб «Ростов» продолжает поиски нового главного тренера после того, как клуб покинул Валерий Карпин, сосредоточившийся на сборной России по футболу.

По данным портала Eurostavka, «Ростов» сейчас рассматривает кандидатуру экс-тренера нескольких клубов РПЛ Миодрага Божовича и также бывшего наставника сборной Исландии по футболу Хеймира Хадльгримссона, который выводил команду в четвертьфинал Евро-2016.

На данный момент Хадльгримссон находится без работы, его контракт с катарским клубом «Аль-Араби» истек и не был продлен. Ранее тренер неоднократно прилетал в Ростов во время работы в сборной Исландии, чтобы взглянуть на игроков национальной команды.

Ранее среди кандидатов на пост главного тренера «Ростова» назывались такие специалисты, как Мурад Мусаев, Дан Петреску и Станимир Стойлов.