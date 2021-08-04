Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина сегодня, 4 августа, примут участие в соревнованиях дуэтов и розыгрыше первого комплекта медалей в синхронном плавании на Летних Олимпийских играх в Токио.

Начало соревнований девушек назначено на 13:25 по московскому времени. Соревнования проходят в бассейне комплекса «Токио Акватикс Центр».

Российский дуэт квалифицировался в финал с лучшим результатом, выиграв отбор как в произвольной программе, так и в технической программе.

Также в розыгрыше медалей примут участие пары из 11 стран — Белоруссии, Китая, Украины, Японии, Канады, Италии, Австрии, Франции, Нидерландов, Испании и Мексики.

На Олимпийских играх разыгрывается только два комплекта наград в синхронном плавании — в дуэте и в группе.