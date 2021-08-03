Футбольный клуб «Монако» обыграл пражскую «Спарту» в первом матче третьего раунда квалификации в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

Игра состоялась в Праге на стадионе «Дженерали Арена — Летна» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Монако». Матч рассудила бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером.

В составе «Монако» по разу отличились Орельен Чуаэми и Кевин Фолланд. На 37-й минуте случился гол Чуаэми, автором результативной передачи в этой атаке стал Александр Головин. На 59-й минуте с передачи Софьяна Диопа отличился Фолланд.

В общей сложности россиянин Александр Головин провел на поле 76 минут и был заменен на Сеска Фабрегаса.

Ответный матч этих соперников пройдет через неделю, в среду, 11 августа. Встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи Второй».