Российский футбольный союз обратился к Российской Премьер-лиге с просьбой о переносе матчей 6-го тура чемпионата России по футболу из-за игр национальной команды в отборе на ЧМ-2022 в Катаре.

Информацию об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

«РФС обратился в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура РПЛ», – приводит слова представителя РФС РИА Новости.

Изначально матчи 6-го тура должны были пройти 28 и 29 августа 2021 года, на какие даты их могут перенести — неизвестно.

Сборная России сыграет против сборной Хорватии в отборочном цикле на ЧМ-2022 уже 1 сентября в Москве, на 4 сентября запланирована встреча сборной России с Кипром в Никосии, а на 7 сентября — игра в Москве против команды Мальты.