Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о том, как нападающий Павел Дацюк готовится к сезону и будет ли он продолжать карьеру.

Слова Питерса цитирует портал Sport24.

«Дацюк тренируется самостоятельно. Решение о продолжении карьеры он будет принимать в течение августа. Мы сами ждем. Он все взвесит со своей семьей», — отметил Питерс, добавив, что с нетерпением ждет решения Дацюка.

По словам Питерса, возвращение Дацюка не станет большой проблемой для команды, ведь пока «Автомобилист» сыграл лишь одну из 11 предсезонных игр. «В отличие от прошлого межсезонья, у нас будет три предсезонных турнира. Мы в любом случае будем наигрывать разные сочетания», — рассказал Питерс.

Напомним, сейчас Павлу Дацюку 43 года.