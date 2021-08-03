Футболисты «Ростова» устроили проводы бывшему главному тренеру команды Валерию Карпину, который ушел в сборную России по футболу.

В «Инстаграме» клуба появился ролик, на котором игроки прощаются с тренером. Футболисты «Ростова» приехали к дому Карпина, встали и зажгли файеры в цветах клуба — синие и желтые.

Тренер вышел из дома, после чего пообщался с игроками и получил торт со своим изображением.

Напомним, не так давно стало известно, что Валерий Карпин подписал контракт с РФ и возглавил сборную России по футболу. После этого он с «Ростовом» проиграл два стартовых матча в РПЛ и принял решение покинуть клуб, поскольку совмещать две должности — это большая ноша и ответственность.