Российский футболист, защитник ЦСКА Наир Тикнизян готовится к подписанию контракта с московским «Локомотивом».

Как стало известно порталу Eurostavka, Наир Тикнизян уже проходит медосмотр перед подписанием контракта с новым клубом.

Само подписание контракта состоится в среду, 4 августа, ожидается, что игрок поставит подпись под соглашением до 2026 года, то есть, заключит 5-летний контракт.

По данным Eurostavka, а также инсайдера Нобеля Арустамяна, сумма трансфера Тикнизяна в «Локомотив» составит около 5 миллионов евро. Его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 1,8 млн евро.

В сезоне-2020/21 Наир Тикнизян сыграл 28 матчей в чемпионате России по футболу, стал автором двух забитых мячей и сделал одну голевую передачу.