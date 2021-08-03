Личный тренер белорусской бегуньи Кристины Тимановской Леонид Сафронников поделился мнением о ситуации с неудавшейся депортацией спортсменки с Олимпиады в Токио.

Слова Сафронникова цитирует портал «Прессбол«.

«Ну она такой, непростой человек, сложный, эгоцентричный. Склонна была к поступкам таким даже иногда необъяснимым. Человека попросили пробежать там в эстафете, да? И после этого такая тирада в интернете…», — сказал тренер, отметив, что не понимает спортсменку и не может объяснить мотивацию поступка Тимановской.

Напомним, Кристина Тимановская должна была бежать дистанции 100 м и 200 м на Олимпиаде, но ее поставили на непрофильную дистанцию в эстафету 4 по 400 метров и после критики в адрес сборной пытались вывезти из Токио насильно.