Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над бельгийским «Генком» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра состоялась в городе Генк на стадионе «Кристал Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба. Матч судил греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос.

В первом тайме «Генку» удалось выйти вперед благодаря голу Пола Онуачу с передачи Дзюня Ито. Во втором тайме «Шахтер» перевернул игру: сначала с пенальти забил Тете, а затем в последней десятиминутке встречи забил Алан Патрик. Автором результативной передачи стал Исмаили.

Ответная встреча этих команд состоится через неделю, 10 августа, на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало матча назначено на 20:30 по московскому времени.