Главные новости дня с футбольных полей, олимпийских арен и хоккейных коробок — в традиционном дайджесте от Nevasport за 3 августа:

Легкоатлет Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы

Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с Олимпийских игр в Токио из-за травмы. Сегодня, 3 августа, он должен был выступить в четвертьфинале в беге на 110 м с барьерами. Причиной стал частичный надрыв ахилла на левой ноге, он произошел на разминке перед стартом.

Россиянин Евлоев завоевал золотую медаль Олимпиады в греко-римской борьбе

Россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпиады в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финальном поединке он одолел представителя Армении Артура Алексаняна со счетом 5:1.

Нагорный завоевал бронзу Олимпиады-2020 на перекладине

Россиянин Никита Нагорный взял бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в упражнениях на перекладине. Итоговый результат 24-летнего атлета — 14,533. Победу на Играх в Токио одержал хозяин соревнований японец Даики Хасимото (15,066), серебро досталось Тину Србичу из Хорватии (14,900).

Российские ватерполистки победили Австралию и вышли в полуфинал Олимпиады-2020

Женская сборная России стала последним четвёртым участником полуфинала олимпийского турнира по водному поло. В матче 1/4 финала россиянки вырвали победу у Австралии — 9:8. Счёт по периодам — 4:2, 2:2, 2:2, 1:2. В полуфинале сборная России сыграет с командой США, которая до этого победила Канаду со счетом 16:9.

«Монако» обыграл «Спарту» в квалификации Лиги чемпионов, у Головина — голевая передача

Футбольный клуб «Монако» обыграл пражскую «Спарту» в первом матче третьего раунда квалификации в Лиге чемпионов сезона-2021/22. Игра состоялась в Праге на стадионе «Дженерали Арена — Летна» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Монако». В составе «Монако» отличились Орельен Чуаэми (с передачи Александра Головина) и Кевин Фолланд.

В футбольном финале Олимпиады-2020 сыграют Бразилия с Малкомом и Испания

Сборная Испании по футболу пробилась в финал футбольного турнира на Летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинальном матче испанцы сумели обыграть сборную Японии. Игра прошла в Сайтаме и завершилась со счётом 1:0. Основное время в матче завершилось с ничейным счетом, победный гол испанцы забили в дополнительное время. Решающий мяч забил Марко Асенсио.

Россия разгромила Швейцарию на Кубке Глинки/Гретцки. У Мичкова — две шайбы и передача

Юниорская сборная России по хоккею (из игроков не старше 18 лет) разгромила команду Швейцарии во втором матче турнира Кубок Глинки/Гретцки. Игра прошла на стадионе «ФОСФА-Арена» в городе Бржецлав, Чехия, и завершилась со счётом 9:2 в пользу российских хоккеистов. Дважды отличились Александр Перевалов и Матвей Мичков (+ 1 передача), ещё по шайбе забросили Иван Мирошниченко, Руслан Газизов, Кирилл Кудрявцев, Семен Синяткин и Артем Барабоша.