Женская сборная России по гандболу пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинальном матче россиянки обыграли команду Черногории со счетом 32:26.

За выход в финал турнира сборная России поспорит с победителем пары Норвегия — Венгрия. Матч состоится в пятницу, 6 августа, и начнется в 11:00 по московскому времени.

Напомним, подопечные Алексея Алексеева неудачно стартовали на Олимпиаде. В первом матче они сыграли вничью с Бразилией, затем сенсационно проиграли Швеции. После этого россиянки одержали три победы подряд — над Венгрией, Францией и Испанией — и вышли в четвертьфинал турнира со второго места.

Олимпиада, перенесенная с прошлого года, стартовала 23 июля и продлится до 9 августа. На данный момент сборная ОКР занимает пятое место в медальном зачете, имея 52 награды: 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.