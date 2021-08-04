Олимпийский комитет России (ОКР) показал, как легкоатлету Сергею Шубенкову оказывают медицинскую помощь на Олимпиаде в Токио.

Вчера, 3 августа, спортсмен получил травму. Он должен был выступить в четвертьфинальном забеге на 110 м с барьерами, но не вышел на старт. ОКР показал видео, на котором Шубенков сидит в кресле-каталке.

«Больной скорее мертв, чем жив. Ничего хорошего не почувствовал. Это отстой. Почувствовал разочарование — это главное», — прокомментировал случившееся сам спортсмен.

Напомним, Шубенкова преследует старая травма ахилла. В ВФЛА знали, что спортсмен едет в Токио с повреждением, но заменить его было невозможно.

На Олимпиаду допущены всего десять российских легкоатлетов. Ранее Илья Иванюк и Михаил Акименко не смогли побороться за медали в прыжках в высоту, а Дарья Клишина неудачно выступила в прыжках в длину, получив травму.