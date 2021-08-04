Американская гимнастка Симона Байлз подвела итог выступления на летних Олимпийских играх в Токио.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка написала, что Олимпиада сложилась не так, как она мечтала, но она была счастлива выступить за сборную США и завоевать еще две награды.

«Я всегда буду ценить этот уникальный олимпийский опыт. Спасибо всем за бесконечную любовь и поддержку. Я действительно благодарна. Уезжать из Токио ещё с двумя олимпийскими медалями в своей коллекции не так уж плохо», — написала Байлз.

Напомним, в Токио Байлз завоевала серебряную медаль командного многоборья и бронзу в финале на бревне. Спортсменка пропустила часть соревнований из-за психологических проблем: она снялась в ходе командного первенства, затем отказалась выступать в личном и в финалах на отдельных снарядах.