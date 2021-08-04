Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян, проигравший россиянину Мусе Евлоеву в финальном поединке Олимпиады, отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения в Токио.

Напомним, в решающей схватке Алексанян уступил со счетом 1:5. Ранее он намекнул на предвзятое отношение к нему судей Олимпиады.

Золотая медаль, завоеванная Евлоевым, стала для российской команды 13-й в Токио. Это позволило сборной вернуться на пятое место медального зачета. Сейчас у россиян 52 награды: 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Олимпийские игры должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.