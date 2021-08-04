Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова считает, что травмы Сергея Шубенкова и Дарьи Клишиной связаны со стрессом из-за допуска на Олимпиаду в Токио.

«Сергей в стрессе с января жил, представляете себе это напряжение? Где тонко, там и рвётся. Был бы помоложе — проскочило бы, а у него такой багаж многолетних выступлений. Все в таком стрессе, та же Маша Ласицкене — не просто так же все эти травмы. Выпустят — не выпустят, пустят — не пустят, дадут статус — не дадут. Когда человек на грани, всё действует, любое дуновение ветерка может стать причиной болезни», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Напомним, прыгунья в длину Клишина повредила ногу во время квалификации. По словам медиков, у неё полностью оторвана мышца задней поверхности бедра, растяжение в области колена и гематома. Шубенков должен был выступить в забеге на 110 м с барьерами, но повредил ахилл и не вышел на старт.

Ранее травму получила прыгунья в высоту Мария Ласицкене, однако она успела восстановиться до старта Олимпиады и выступит в Токио.