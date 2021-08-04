Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова поделилась мнением о травме Сергея Шубенкова. Она считает, что спортсмену может потребоваться операция.

«Если это надрыв — это операция, только в случае воспалительного процесса лучшим лечением может быть отдых. Я в 1999 году также пропустила чемпионат мира — приехала, пробежала в забеге и поняла, что дальше никак. Верю, что Сережа восстановится, верю, что через три года все будет хорошо», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Напомним, вчера, 3 августа, Шубенков должен был выступить в четвертьфинальном забеге на 110 м с барьерами на Олимпиаде в Токио, однако не вышел на старт из-за травмы ноги. Спортсмен повредил ахиллово сухожилие и покинул стадион на инвалидном кресле.