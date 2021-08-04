Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин может перейти в «Эдмонтон Ойлерз».

По информации Edmonton Journal, в «Эдмонтоне» хотят укрепить вратарскую линию за счет 35-летнего россиянина.

В минувшем сезоне Худобин в составе «Далласа» отыграл 32 матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 12 побед. Его коэффициент надежности составил 2,54. В среднем за игру вратарь отражал 90,5% бросков. Действующий контракт Худобина рассчитан еще на два года, по нему хоккеист получает 3,333 миллиона долларов в год.

Напомним, в прошлом сезоне «Даллас» стал пятым в Центральном дивизионе и не вышел в плей-офф.