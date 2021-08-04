Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера.

«Ростов» определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней», — приводит слова Арутюнянца Sport24.

Напомним, в понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил о расторжении контракта с Валерием Карпиным по обоюдному согласию сторон. Тренер отметил, что и для клуба, и для сборной России будет лучше, если он продолжит работу без совмещения.

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. Его подопечные неудачно начали сезон-2021/22, потерпев два подряд поражения на старте чемпионата России.

Ранее СМИ писали, что «Ростов» рассматривает кандидатуру экс-наставника сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона, а также черногорца Миодрага Божовича.