«Милан» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Николы Влашича в это трансферное окно.

По информации Sport Mediaset, итальянский клуб близок к продаже хавбека Йенса Хёуге в «Айнтрахт» за 12 миллионов евро. Если сделка состоится, то у «россонери» появятся дополнительные средства на приобретение Влашича.

Источник утверждает, что после продажи Хёуге «Милан» может повторить предложение «Зенита», который выразил готовность заплатить за Влашича 25 миллионов евро.

Напомним, ранее «Милан» хотел арендовать хорвата с опцией последующего выкупа, но переговоры зашли в тупик, поскольку ЦСКА настаивал на полноценном трансфере. Сам футболист уже заявил, что хотел бы покинуть стан «армейцев».