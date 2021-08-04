«Спартак» на своем поле примет лиссабонскую «Бенфику» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра будет проходить на «Открытие Банк Арене» сегодня, 4 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Встречу будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать на линиях ему будут Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервным рефери назначен Хавьер Альберола Рохас.

В случае выигрыша у «Бенфики» по сумме двух встреч «Спартак» сразится за попадание в групповой раунд с победителем противостояния голландского ПСВ и датского «Мидтьюлланна».

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа.