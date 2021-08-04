В семье американской гимнастки Симоны Байлз случилась трагедия во время Олимпийских игр в Токио. Как сообщает People со ссылкой на слова тренера Байлз, у спортсменки умерла тётя, сестра её отца.

Напомним, гимнастка пропустила большую часть олимпийских соревнований. В командном многоборье она снялась после первого снаряда — опорного прыжка, который выполнила неудачно. Сборная США продолжила выступление без Байлз и завоевала серебряные медали.

Из-за психологических проблем Симона снялась с личного многоборья, а также с финалов в отдельных видах. Она выступила только в финале на бревне, где завоевала бронзовую медаль.

Напомним, Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира.