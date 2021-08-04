Российская каратистка Анна Чернышёва снялась с участия в Олимпийских играх после положительного результата на коронавирус. Спортсменка была единственной представительницей сборной России на ОИ в Токио в данном виде программы. Об этом на официальной странице в Instagram объявила Федерация карате России.

«Очень грустная новость пришла из Японии: наша каратистка Анна Чернышёва не сможет выступить на Олимпиаде! Её обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест» — сообщается в посте.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.