Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский прокомментировал результаты выступления своего подопечного штангиста Тимура Наниева. По мнению специалиста, спортсмена лишили заслуженной бронзовой медали Олимпийских игр из-за несправедливого судейства.

«Выступление Тимура Наниева — это моя боль, — сказал Писаревский. — Вчера у меня была и радость от его характера — как он воевал и боролся. И как же несправедливы оказались к нему судьи. Судейство у нас сейчас – самая большая головная боль. Они настолько необъективно оценивают спортсменов, это лотерейный билет. Если кто-то вытянул его наудачу, то ему повезло. Мне за Тимура обидно до слез, у этого замечательного человека и штангиста просто украли медаль», — сказал Писаревский.

По мнению главного тренера, так, как вчера поднимал штангу Тимур, по чистоте исполнения делают не все чемпионы Олимпиады. Однако спортсмену просто не повезло.

Напомним, накануне Тимур Наниев стал четвертым в весовой категории до 109 килограммов, показав суммарный результат 409 кг — 188 кг в рывке и 221 кг в толчке. Судьи турнира не засчитали первую попытку штангиста в толчке, хотя Тимур поднял заказанный вес. В итоге Наниев уступил в один килограмм латвийцу Артурсу Плесниексу (410 кг), который обошел его на 1 кг.