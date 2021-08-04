Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на новости о снятии с Олимпийских игр в Токио российской каратистки Анны Чернышёвой из-за коронавируса. Каратистка являлась единственной представительницей от России в данном виде программы на Олимпиаде.

«Обвинять спортсменку и тренеров безрассудно и глупо. Вы никогда не сможете определить место, время и контакт, где человек заразился коронавирусом. Это невозможно. А вот что касается организаторов, то это глобальный вопрос. Проведение международных спортивных соревнований подобного уровня в момент, когда весь мир борется с коронавирусом, границы закрыты, количество заражений то падает, то растёт, ни одна страна на сегодняшний день не победила вирус. Проводить игры в такой период — глупость и безрассудность. Не говоря уже о том, что Олимпиада проходит без болельщиков. Любые спортивные соревнования, в первую очередь, проходят для болельщиков. Даже смотреть ОИ сейчас не так интересно, играют в полной тишине», — сообщил Лебедев.

По мнению депутат, вина полностью лежит на организаторах турнира, которые не смогли обеспечить «стопроцентные меры безопасности, защиты и спокойствия» участников соревнований.

Напомним, ранее стало известно, что спортсменка снялась с участия с Игр после положительного результата на коронавирус.