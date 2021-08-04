В Твиттере было опубликовано видео жуткой травмы бельгийского спортсмена Томаса ван дер Платцена. Легкоатлет получил повреждения правой ноги во время попытки исполнения прыжка в длину.

Жуткая травма бельгийского спортсмена pic.twitter.com/lvU1nS34IC — Великий Твитсби (@greattvetor) August 4, 2021

Точной информации по травме спортсмена пока нет.На видеоролике можно заметить,как спортсмен при отрыве от земли поскользнулся и неудачно приземлился лицом в песок. После инцидента, Ван дер Платцен не смог самостоятельно покинуть арену — бельгийского легкоатлета увезли на инвалидной коляске.

Напомним, ранее с похожими травмами столкнулись и российские легкоатлеты — Дарья Клишина и Сергей Шубенков. Оба спортсмена получили тяжелые травмы с разрывами мышц и снялись с участия в Олимпийских играх в Токио.