«Ростов» может возглавить экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин. По информации инсайдеров, назначение на пост наставника ростовского клуба может состояться уже сегодня, 4 августа.

Напомним, ранее «Ростов» и тренер Валерий Карпин расторгли соглашение о сотрудничестве. В июле Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу взамен ушедшего в отставку Станислава Черчесов, и по информации планировал совмещать работу в клубе и в сборной.

В мае 2020 года Юрий Семин покинул «Локомотив» и находился без работы. Ранее в числе возможных кандидатов на пост главного тренера «Ростова» назывались Мурад Мусаев, Дан Петреску и Станимир Стойлов.

Кроме того, ходили слухи о назначении на пост Курбана Бердыева, Миодрага Божовича или бывшего тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона.