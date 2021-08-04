Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский рассказал о состоянии травмированного легкоатлета Сергея Шубенкова.

«Он ежедневно приходит, получает комплекс противоотёчной и противовоспалительной терапии. Травма достаточно тяжёлая. По возвращении в Россию будет проведено тщательное дообследование спортсмена, после которого будет принято решение о тактике лечения», — цитирует Жолинского ТАСС.

Напомним, вчера, 3 августа, Шубенков должен был выступить в четвертьфинальном забеге на 110 м с барьерами, но не вышел на старт. Как выяснилось, спортсмен получил серьезную травму ахилла. Он смог покинуть стадион только при помощи костылей и инвалидного кресла. Возможно, Сергею потребуется операция.

Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года, стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.