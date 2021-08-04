Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян продолжит карьеру в «Локомотиве». О переходе игрока сообщает пресс-служба «армейцев».

«Непросто уходить из клуба, в котором провел без малого восемь лет. Но таков футбол и такова профессия футболиста — все может меняться очень быстро. В моем возрасте главное — играть и получать стабильное игровое время», — приводит слова Тикнизяна сайт ЦСКА.

Ранее журналист Нобель Арустамян рассказал, что Тикнизян получит в стане «железнодорожников» улучшенный контракт. «Локомотив» готов платить ему больше, чем ЦСКА.

Напомним, Тикнизян выступал за молодежный состав ЦСКА, а с 2017 года стал играть за основу. В 2020-м году он уходил в аренду в курский «Авангард», затем вернулся в расположение «армейцев». Также футболист выступал за юношескую и молодежную сборные России.